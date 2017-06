Une travailleuse sociale fait son entrée au Pavillon du cœur pour venir aider les familles

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a annoncé mercredi matin qu’un nouveau service de travail social sera offert aux personnes atteintes de maladie chronique pour aider les familles à affronter les difficultés quotidiennes liées à leur condition.

Offert par Catherine Giraudo, membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, ce nouveau service permettra aux familles de mieux s’adapter à leurs nouvelles conditions de santé et aux pertes de capacité pouvant créer des épisodes de stress et de dépression.

Mme Giraudo bénéficie déjà de six années d’expérience au sein du réseau du Centre intégré de santé et de services sociaux de la région. Elle a déjà travaillé pendant deux ans et demi avec une clientèle vivant des pertes de capacités liées à des maladies chroniques, un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral.