Les bénévoles de Moisson Beauce mis à l’honneur lors du pique-nique annuel

La banque alimentaire Moisson Beauce a cherché à féliciter ses plus fidèles bénévoles en leur remettant une mention particulière au cours du pique-nique annuel de l’organisme qui s’est tenu le vendredi 16 juin dernier à Saint-Georges.

En tout, cinq bénévoles fidèles à l’organisme ont reçu cette mention d’honneur spéciale, parmi lesquels se trouvent Claudette Roy, ayant accumulé 16 000 heures de travail, et Charles Gaudet, en ayant accumulé 7 500. Ils effectuent leurs actions bénévoles au sein de l’organisme depuis déjà près d’une dizaine d’années.

De leur côté, Hélène Rodrigue, avec 5 500 h travaillées, Suzanne Larochelle, avec 932 h et Renée Caron (550 h de bénévolat), ont reçu une mention particulière pour leur implication.

La banque alimentaire de Saint-Georges, en lien avec 64 organismes de la région, a voulu prendre le temps de remercier ainsi les 866 bénévoles qui ont accompli, en un an, 9 020 h de travail collectif pour les plus démunis.

« Le don de soi est l’un des plus beaux dons et des plus accessibles que quiconque puisse réaliser, peu importe sa situation physique, émotionnelle ou économique. Une moisson de mercis à vous tous qui embellissez, par vos réalisations, la vie de milliers de gens en Chaudière-Appalaches », a déclaré la directrice de la banque alimentaire Nicole Jacques dans un communiqué.