Fin des travaux à l'aéroport de Saint-Georges, dont la piste ouvrira vendredi

Le jeudi 22 juin, la Ville de Saint-Georges a voulu informer les utilisateurs que les travaux de réfection de la piste de l'aéroport avaient pris fin. D'une longueur totale de 1 551 m, elle sera de nouveau ouverte dès le lendemain.

« Je tiens à féliciter l'entrepreneur Giroux et Lessard, les employés des Services techniques de la Ville et ceux de l'aéroport qui ont fait des pieds et des mains pour compléter ce projet en trois semaines seulement », a souligné le maire de Saint-Georges Claude Morin.

En plus de la rénovation de la piste principale sur toute sa longueur, l'entreprise Giroux et Lessard s'est aussi chargée de prolonger la voie d'accès Charlie sur une distance de 340 m, en plus de procéder à des travaux connexes. Le montant total des investissements s'est élevé à 2 135 000 $.

Comprenant près de 4 000 déplacements annuels, dont 40% générés par des voyages d'affaires, l'aéroport de Saint-Georges est une infrastructures importante pour les amateurs de vols de plaisance. Il sert aussi de terrain d'entraînement aux Forces armées canadiennes et reçoit régulièrement des festivals aériens.