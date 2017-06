Une finissante en design du Cégep Beauce-Appalaches primée au concours Richelieu

Le Cégep Beauce-Appalaches a indiqué ce jeudi qu'une de ses finissantes en design d'intérieur, Camille Poulin, avait été récompensée par le 2e prix au concours Richelieu, parmi un total de 23 dossiers de candidatures en provenance de l'ensemble de la province. Son concept de gestion efficace des espaces lui a permis de recevoir une bourse d'un montant de 500 $.

Originaire de Notre-Dame-des-Pins, la jeune femme faisait partie des cinq finalistes (seuls ou en équipe) qui avaient pour mandat de soumettre un « concept d'aménagement permettant d'optimiser l'espace d'une micro-unité de 440 pieds carrés proposée dans le projet de condos des Ateliers Castelnau, à Montréal ». Près de 150 professionnels dans le domaine du design et de l'architecture ont pris part à un vote électronique basé sur des critères de compréhension du concept d'habitat, de gestion astucieuse de l'espace et du milieu de vie, de l'esthétisme des lieux, du choix des matériaux et d'équilibre spatial.

« Le condo épuré, minimaliste et organique est un mélange de matériaux convoités de tous. L'exploitation du béton, du bois et de panneaux gris charcoal au fini mat offre un côté plus masculin et brut à l'endroit. Un panneau de verre entre cuisine et salon permet de maximiser la lumière naturelle du condo et de faire un effet de grandeur », a réagi Camille Poulin en parlant de son projet. Déjà mise en avant dans le passé suite à un concours de rajeunissant du hall d'entrée du Cégep, la jeune fille avait déjà participé, avec d'autres étudiants en design intérieur, à la conception d'une grande partie d'une maison-modèle de construction Ernest-Veilleux en 2015-2016.