Les pivoines fleuries du parc Veilleux séduisent les promeneurs à Saint-Georges

Alors qu’elles ont tendance à connaître leur plus belle floraison autour de la Saint-Jean-Baptiste, les pivoines du parc Veilleux, à Saint-Georges, ont commencé à déployer tous leurs atours, pour la plus grande joie des promeneurs, nombreux à venir flâner, les jours de beau temps, au cœur de cette collection pleine de couleurs et de formes fascinantes.

Situées à proximité des jeux d’eau, à l’entrée du parc, les deux plates-bandes ont été aménagées par la société d’horticulture « La Chaudière fleurie », à la suite du festival de la pivoine organisé à Saint-Georges en juin 2013.

Constituée de différents dons de particuliers, la collection regorgerait, selon le responsable des plates-bandes, Michel Jacques, d’au moins 125 cultivars, entretenus avec passion par près d’une vingtaine de bénévoles attentionnés.

La totalité des espèces représentées est consultable en cliquant sur le lien suivant.