Près de 40 personnes de La Seigneurie du Jasmin ont marché pour la vie et l’espoir

Le jeudi 22 juin dernier, une quarantaine de personnes de la résidence pour aînés La Seigneurie du Jasmin, à Saint-Georges, ont participé à la marche annuelle pour la vie et l’espoir 2017. Initiée il y a trois ans, l’activité invite les résidents, des membres de leur famille et les employés à marcher, ballon au poignet, simultanément avec six autres résidences du même groupe situées au Québec.

Membre du Groupe Magistral, la Seigneurie du Jasmin est une résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes située en plein cœur du centre-ville, une proximité idéale avec les bords de la rivière Chaudière, le long desquels se sont promenées jeudi matin près de 40 personnes, bénéficiant d’un beau soleil pour découvrir les nouvelles sculptures installées sur la Promenade Redmond. La marche s’est achevée sur un lâcher symbolique de ballons à proximité du gazébo abritant le piano public.