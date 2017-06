« Vers l'avant 0-5 ans » lance son troisième plan d'action

Le regroupement « Vers l'avant 0-5 ans » recevra 400 000 $ de juillet 2017 au 30 juin 2017 pour déployer son troisième plan d'action, comprenant 19 actions différentes, dont deux projets d'envergure, qui a été accepté par Avenir d'enfants.

Ces deux derniers concernent la création d'un colloque sur la famille en novembre et la création d'une plateforme web pour le milieu communautaire. Le nouveau plan prendra en compte les constats tirés de la consultation publique Recherche-Action, à laquelle ont participé plus de 800 familles et 80 professionnels, dont le but était de connaître les moteurs et les freins de l'accès aux services.

« Vers l'avant 0-5 ans » a également annoncé lors de la même conférence de presse, tenue le 22 juin dernier, la première divulgation publique des résultats de Recherche-Action. Une deuxième diffusion est prévue à l'automne afin de constater les changements apportés dans certains organismes de la région grâce aux résultats de cette consultation.