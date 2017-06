La FédéCP et le CCSN rappellent l'importance du gilet de sauvetage

Voir la galerie de photos

La Semaine nationale de la pêche aura lieu du 1 au 9 juillet au Canada. À cette occasion, le Conseil canadien de la sécurité nautique (CCSN) et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) tiennent à rappeler aux adeptes de la pêche sportive que porter son gilet de sauvetage est bien plus important que porter son « chapeau chanceux ».



Beaucoup de plaisanciers et de pêcheurs qui ne portent pas de gilet de sauvetage se disent bons nageurs et croient, à tort, qu’un gilet de sauvetage, rangé à portée de la main, suffit pour assurer leur sécurité en embarcation. Pire, un vêtement de flottaison individuel (VFI) rangé dans un compartiment fermé, ou sous la pointe du bateau n’est d’aucune utilité si un imprévu survient.



« Des sondages nationaux démontrent clairement que la moitié des embarcations de plaisance vendues au Canada sont utilisées pour des activités de pêche sur une base régulière », dit le président du CCSN, John Gullick. À l’occasion de la Semaine nationale de la pêche, le Conseil souhaite rappeler aux adeptes de pêche qu’ils doivent non seulement avoir leur gilet de sauvetage à bord de leur embarcation, mais aussi d’en vérifier l’état et de le porter. Celui-ci donnera du temps à la personne ayant fait une chute accidentelle dans l’eau pour reprendre ses esprits et son souffle d’évaluer la situation et d’attendre que des secours arrivent. Sur deux cas de noyades sur trois qui surviennent chez les navigateurs de plaisance, les victimes étaient à moins de 15 mètres d’une forme ou d’une autre de sauvetage.



Bon nombre de fervents de pêche sportive ont déjà adopté les modèles de vêtements de flottaison individuels (VFI) conçus spécifiquement pour leurs besoins. Ces VFI sont robustes, ils laissent une grande liberté de mouvement pour pêcher et ils sont pourvus de nombreuses pochettes très pratiques. Certains sont même équipés d’une attache permettant d’y accrocher une épuisette. L’adepte de pêche doit s’assurer que le VFI qu’il achète a une étiquette de conformité de Transports Canada et qu’il soit bien ajusté à sa taille.



« La pêche fait partie de nos grandes traditions et le Québec offre une multitude de plans d’eau qui y sont très propices, mentionne le directeur général de la FédéCP, Alain Cossette. Pour que la pêche demeure une activité sécuritaire de choix, il est primordial que tous respectent les règles de sécurité, que ce soit le port du VFI ou toute autre consigne. La sécurité sur l’eau est une priorité quand vient le temps d’aller à la pêche. »



Cet été, le CCSN et la FédéCP demandent aux adeptes de pêche de devenir « Accros aux gilets de sauvetage ».