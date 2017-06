La consule générale de France promeut les partenariats franco-québécois en Beauce

La consule générale de France à Québec, Laurence Haguenauer, a rencontré plusieurs acteurs économiques, éducatifs et politiques lors de son passage en Beauce ce lundi.

Elle retient de cette visite le dynamisme de la région « très tournée vers les entreprises ». Mme Haguenauer a notamment rencontré de nombreux élus lors d’un dîner à Sainte-Marie. « Ce que j’ai retenu, c’est le dynamisme et la volonté de contribuer au développement des entreprises dans les différents secteurs, dont l’innovation », a-t-elle mentionné, rencontrée à l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB).

La consule générale en a profité pour aborder la possibilité de partenariats entre la France et le Québec lors des différentes rencontres auxquelles elle a participé. « On [le consulat] a la possibilité de soutenir la coopération entre des acteurs locaux, que ce soit des régions, des villes ou des communes, français ou québécois. […] Ils doivent passer par le consulat général pour soumettre un projet qui permet tous les deux ans d’avoir un appel à projets », a-t-elle expliqué. Ces projets peuvent concerner n’importe quel domaine tant qu’une entité française et une québécoise collaborent pour les mettre sur pied.

Le président du conseil d’administration de l’EEB, Marc Dutil, a fait la présentation de l’École, élaborant son rôle et sa création. Mme Haguenauer a ensuite abordé le sujet d’un possible partenariat entre l’établissement et une institution dont la vocation est similaire, ce à quoi M. Dutil ne ferme pas la porte. « Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à venir, faites nous le savoir. Ils sont les bienvenus. […] », a-t-il dit. « Ils doivent venir voir comment ça se fait à l’École. »

La consule a également visité le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière ainsi que l’usine de Textile de Sainte-Marie. Elle termine la journée par une rencontre avec la communauté française de la région.