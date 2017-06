Un total de 144 golfeurs à la Classique de golf du CLD Roberet-Cliche

Un total de 144 golfeurs ont pris part à la 27e édition de la Classique de golf du Centre local de développement (CLD) Robert-Cliche le 15 juin dernier.

En effet, 12 partenaires du milieu économique étaient présents sur les verts pour échanger et offrir une petite pause gourmande aux participants. De nombreux cadeaux ont également été offerts aux golfeurs ou ont fait l'objet d'un tirage. Ensemble, ils totalisent près de 15 000 $ en cadeaux et pauses gourmandes offertes. « Cette journée fut une belle occasion pour les gens d’affaires de la région de réseauter et surtout de passer un agréable moment. Tous les éléments étaient réunis pour faire de cette 27e édition un succès », mentionne le préfet de la MRC Robert-Cliche, Luc Provençal.

En soirée, 180 personnes issues du milieu des affaires et du milieu politique ont pris part au souper « Réseautage d'affaires ». C'est à ce moment que l'équipe gagnante a été dévoilée avec un résultat de -14. Il s'agit du quatuor formé de Charles Laflamme (Cliche Laflamme Loubier inc.), Bertrand Jacques (Raymond Chabot Grant Thornthon), ainsi que Frédéric et Philippe Poulin (Équipements Berbour).

En terminant, le CLD Robert-Cliche remercie le comité organisateur de l'événement ainsi que les nombreux partenaires.