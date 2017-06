Le camp de jour de Notre-Dame-des-Pins reconnu conforme par l’ACQ

Le 13 juin dernier, le camp de jour de Notre-Dame-des-Pins a été reconnu conforme au cadre de référence pour les camps de jour municipaux de l’Association des camps du Québec, un programme de 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter pour pouvoir vivre une expérience sécuritaire et de qualité.

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins a déclaré sa fierté de se conforter aux exigences du Cadre de référence pour les camps de jour municipaux, un libellé de conformité délivré par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des Camps du Québec (ACQ).

« Depuis plusieurs années, nous veillons à professionnaliser le camp de jour en offrant des services diversifiés et intéressants. Les mesures de sécurité, autant sur les sites d’animation réguliers qu’en sortie, ont également été renforcées. Les jeunes bénéficient de toutes ces améliorations car lorsque le camp de jour est mieux géré, il y a forcément moins de situations problématiques et les animateurs peuvent donc se concentrer à développer et animer de belles activités pour les enfants », a réagi Dominic Veilleux, responsable des loisirs de Notre-Dame-des-Pins.

Quels avantages accompagnent une telle certification ?

Avec une telle certification, les utilisateurs du camp de jour bénéficieront de plusieurs avantages :

L’assurance de la qualité des programmes et des services offerts par un camp de jour municipal

L’assurance de l’application de mesures de sécurité destinées à fournir un encadrement optimisé des participants tout comme une expérience de qualité

L’assurance de traiter avec un camp de jour municipal qui fait preuve de rigueur dans le respect des balises définies et de professionnalisme

D’après la directrice générale de la Municipalité, Dominique Lamarre, l’adhésion à une telle certification présentait des avantages incontestables puisqu’elle s’accompagnait par de nombreux privilèges, notamment le soutien de professionnels pour développer un plus haut niveau d’expertise, de compétences et de connaissances sur l’évolution des enfants dans un contexte de camp de jour.

À noter que le camp de jour de Notre-Dame-des-Pins sera offert à tous du 26 juin au 18 août. Pas moins de 80 enfants y sont inscrits cette année.