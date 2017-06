Début de la saison des fraises dans la région Chaudière-Appalaches

Selon l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Chaudière-Appalaches, les producteurs de fraises de la région ont commencé à ouvrir leurs champs à l’autocueillette, disponible jusqu’au début du mois d’août. Le lancement officiel de la saison a été organisé au Potager Brie de Cap-Saint-Ignace le mardi 27 juin dernier.

Selon Christian Lacroix, agronome à la Direction régionale de Chaudière-Appalaches du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les températures pas particulièrement froides de l’hiver et le bon couvert de neige protecteur pour les plants devrait favoriser une bonne récolte cette année, d’autant plus que les épisodes de grêle ont généré des dégâts très limités.

Quant au printemps frais et pluvieux, il aura retardé, selon lui, les travaux dans les champs, mais n’aura pas généré de gros impacts sur la qualité et l’abondance de la récolte. Les températures fraîches de ce début d’été ne sont pas non plus trop mauvaises pour les producteurs car elles permettront aux fraises de ne pas mûrir toutes en même temps et d’étaler ainsi la pratique de l’autocueillette sur une plus longue durée, peut-être jusqu’au début du mois d’août.

Selon l’UPA, de nombreuses fraisières sont désormais ouvertes. La grande majorité des autres devraient suivre le mouvement d’ici au 1er juillet prochain. Rappelons que la région compte près d’une cinquantaine de producteurs de fraises, la plupart ouverts à l’autocueillette. Quant à la saison des framboises, elle s’étendra de la mi-juillet à la mi-août, voire tard en septembre pour les cultivateurs de variétés d’automne. La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches regroupe 9175 producteurs agricoles et compte 5 750 fermes réparties sur le territoire des 10 MRC de la région administrative.

Plus de renseignements sur les producteurs de fraises de la région en vous rendant sur le site www.fraisesetframboisesduquebec.com.