DOSSIER DÉMÉNAGEMENT 2017 | Comment déménager sans se blesser ?

L'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) a expliqué, dans un communiqué qu'elle a émis dernièrement, que près d'un Québécois sur cinq se serait déjà blessé lors d'un déménagement. Elle donne donc des trucs à la population pour déménager en toute sécurité.

Selon l'ACQ, la période des déménagements est une « période propice à l'apparition de courbatures et blessures de toutes sortes ».

Chaque année, le nombre de patients qui consultent des chiropraticiens augmenterait considérablement dans les jours et les semaines suivant le 1er juilllet.

Selon l'Association, ces patients consulteraient notamment pour « des entorses lombaires, des hernies discales, des lombalgies, des étirements musculaires ou des courbatures ».

Les risques de blessures seraient notamment accentués par la fatigue et la hâte de terminer ce qu'on doit faire rapidement.

Pour apprendre comment déménager en toute sécurité, il est possible de visionner la vidéo ci-dessus, dans laquelle Daniel Melançon, porte-parole de l'ACQ, et la Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne, expliquent entre autres comment soulever une boite correctement.

Voici les trucs pour éviter les blessures avant, pendant et après un déménagement :

Avant le déménagement

Utiliser des boîtes de taille moyenne ou petite et éviter de les surcharger

Bien répartir le contenu des boîtes afin de bien équilibrer leur poids

Choisir des boîtes munies de poignées pour faciliter la préhension

S'échauffer avant de commencer à déplacer le contenu d'une résidence

Demander de l'aide pour déménager à de la famille ou à des amis

Pendant le déménagement

Se pencher en pliant les genoux et en gardant le dos droit

Garder la charge près du corps pour diminuer la tension sur les muscles et les articulations

Soulever les charges en utilisant la force des jambes

Demander de l'aide pour soulever les charges très lourdes

Utiliser des courroies de levage ou un « diable » au besoin

Éviter les torsions du haut du corps en déposant une boîte. Pivoter plutôt avec les pieds

Prendre des pauses régulièrement et s'hydrater

Après le déménagement

S'étirer après le transport manuel des items de manière à éviter les douleurs musculaires

Pour le grand ménage, il faut éviter de s'étirer au-delà de l'amplitude naturelle de ses articulations pour laver le fond d'une armoire par exemple

Pour effectuer des travaux de peinture, les bras doivent toujours se trouver à un maximum de 90 degrés devant soi

Pour passer la vadrouille et l'aspirateur, alterner entre la main gauche et la main droite

Rappelons que l'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

SOURCE : Association des chiropraticiens du Québec