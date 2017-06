DOSSIER DÉMÉNAGEMENT 2017 | Les règles à respecter si vous louez un camion

En cette période de déménagement 2017, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) tient à rappeler les règles à respecter si des citoyens louent un camion ou une remorque pour leur déménagement.

Il est d'abord recommandé, selon la SAAQ, de choisir une agence de location de camions inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds disponible sur son site Web. Vous éviterez donc le risque que le camion loué soit saisi dans le cas ou vous seriez intercepté par un agent de la paix.

Puis, lorsque vous louez un camion pour déménager, vous devez vous conformer à certaines obligations relevant du Code de la sécurité routière.

Classes de permis de conduire

Il est d'abord important de posséder la bonne classe de permis de conduire, sans quoi, en conduisant un véhicule sans avoir la classe de permis appropriée, vous pourriez payer une amende de 300 à 600 $ ou encore voir le véhicule que vous utilisez, saisi.

Vous devez avoir un permis de conduire de la classe 3 pour conduire un camion de 2 essieux ayant une masse nette de 4 500 kg ou plus ou un camion de 3 essieux ou plus, peu importe la masse nette.

En ce qui concerne les camions de 2 essieux ayant une masse nette de moins de 4 500 kg, vous devez avoir un permis de conduire de la classe 5.

Poste de contrôle routier

Si le poids nominal brut (PNBV) du camion que vous conduisez est de 4 500 kg ou plus, vous devez vous arrêter au poste de contrôle routier lorsque les feux clignotent.

Si vous n'arrêtez pas au poste de contrôle routier lorsque les feux clignotent, vous pourriez payer une amende minimale de 350 $, plus les frais.

Si vous conduisez un camion ayant une masse nette de 4 000 kg ou moins, immatriculé comme véhicule de promenade ou encore un véhicule routier utilisé à des fins récréatives, vous n'êtes pas obligés de vous arrêter au poste de contrôle routier.

Respecter la signalisation

La signalisation concernant les véhicules lourds et les règles de camionnage s'applique lors de l'utilisation d'un camion dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus.

Le non-respect de ces obligations est une infraction au Code de la sécurité routière et peut entraîner une contravention.

Vous devez respecter la signalisation indiquant les routes accessibles ou interdites à la circulation des véhicules lourds.

Sécurité au volant

Vous devez vérifier les freins de votre camion si sa masse totale en charge est de 3 000 kg ou plus en vous arrêtant aux endroits indiqués.

Lorsque le poids nominal brut de votre camion est de 4 500 kg ou plus, vous devez respecter la limite de 50 mg d'alcool par 100 ml de sang (0,05), sous peine d'une suspension de votre permis de conduire pour 24 heures.

Il faut finalement faire attention aux angles morts des véhicules lourds. Autour de tout véhicule, certaines zones ne sont pas couvertes par les rétroviseurs ou les fenêtres et ne peuvent être vues du conducteur. Ce sont les angles morts. En général, plus un véhicule est haut, plus les angles morts sont grands.

Porter correctement la ceinture de sécurité, et ce, pour tous les passagers du véhicule.

Installer un enfant dans un siège d'auto approprié si sa taille est inférieure à 63 cm en position assise (mesurée de la base du siège au sommet du crâne).

Précisons qu'il est interdit de transporter plus de passagers qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir et de transporter un ou des passagers à bord d'une remorque en mouvement.

Fixation sécuritaire du chargement

Aucune des parties de votre chargement doit pouvoir tomber, couler, se déverser, se déplacer, se détacher ou être emportée par le vent durant la transport. Il doit être solidement retenu ou suffisamment recouvert, il ne doit pas réduire votre champ de vision, il ne doit pas masquer les feux ni les phares et il ne doit pas compromettre la conduite ou la stabilité du véhicule.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner une amende pouvant aller de 175 $ à 350 $, plus les frais.

SOURCE : Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)