Ouvert ou fermé pour la fête du Canada ?

Selon le site Web d'Économie, Science et Innovation Québec, voici ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé lors de la fête du Canada, le samedi 1er juillet prochain.

Les commerces de détail de produits, tels que les magasins, les boutiques, les points de vente, les marchés et autres seront fermés au public le samedi 1er juillet 2017.

FERMÉS

Établissements commerciaux (sauf les établissements d'alimentation et les pharmacies)

PEUVENT OUVRIR

- sans restriction entre 8 h et 20 h

- avec restriction d'au plus quatre personnes de 0 h à 8 h et de 20 h à 24 h

Établissements d'alimentation de grande surface (plus de 375 m2 de surface de vente)

Établissements d'alimentation de petite surface (375 m2 ou moins de surface de vente)

Succursales de la SAQ de petite surface (375 m2 ou moins de surface de vente)

- sans restriction entre 8 h et 17 h

- avec restriction d'au plus quatre personnes de 0 h à 8 h et de 17 h à 24 h pour opérer la partie commerciale de la pharmacie (excluant les professionnels régis par la Loi sur la pharmacie et les personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments)

Pharmacies

Commerces bénéficiant d'une exemption légale particulière pour la fête du Canada

Tabagies

Librairies

Restaurants

Établissements situés dans un centre culturel ou sportif

Établissements situés dans un centre hospitalier

Établissements situés dans une aérogare

Établissements situés dans une zone touristique (voir document d'information)

Les entreprises offrant principalement : des œuvres d'art, des produits d'artisanat, des fleurs ou des produits d'horticulture, des antiquités, de l'huile à moteur et du combustible

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé le samedi 1er juillet, mais ouvert le dimanche 2 juillet de 12 h à 17 h.

Autobus Breton : Aucun changement à l'horaire lors de la fête du Canada. Les départs des autobus seront aux mêmes heures.

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert les samedis et dimanches 1er et 2 juillet.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées le samedi 1er juillet, à l'exception du restaurant Mikes et du SuperClub Vidéotron, qui eux seront ouverts. Elles seront ouvertes le dimanche 2 juillet de 12 h à 17 h.

Le Cinéma Lumière sera ouvert les samedis et dimanches 1er et 2 juillet.

Pour obtenir plus de détails, il est possible de consulter le site Web d'Économie, Science et Innovation Québec.

SOURCE : Économie, Science et Innovation Québec