Cambi remet un défibrillateur au Dekhockey de Saint-Georges

La Fondation Cambi a remis un défibrillateur externe automatisé (DEA) au Dekhockey de Saint-Georges hier soir.

La remise a été faite par la porte-parole de la Fondation, la hockeyeuse Marie-Philip Poulin. Celle-ci a accepté ce rôle d’ambassadrice, rappelant la nécessité des ambulanciers de performer sous la pression, tout comme lorsqu’elle joue sur la patinoire pour expliquer son choix en 2011. Depuis, elle participe à plusieurs remises de DEA au cours des dernières années.

Le directeur général de Dek Saint-Georges, Michael Gilbert, s’est réjoui de l’ajout de cet équipement vital. « On est vraiment content d’avoir un défibrillateur. J’en parlais justement avec les responsables du dekhockey à Sherbrooke. Un de leurs joueurs s’est écroulé sur la surface en pleine partie l’an dernier, mais ils n’avaient pas de défibrillateur. Heureusement, il y avait un médecin dans les gradins qui a pu le réanimer. Depuis cet incident, ils en ont acheté un », a relaté M. Gilbert.

On retrouve de plus en plus DEA dans les lieux sportifs et où les gens sont plus à risque. Jusqu’à présent, la Fondation en a remis plus d’une centaine. « Ces appareils permettent de sauver des vies. C’est avec un DEA que Christian Cliche a pu être réanimé à la piscine Yvan-Cliche à Beauceville », affirme la représentante de la Fondation, Stéphanie Lachance.