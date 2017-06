Début des inscriptions pour le Méga Yoga qui viendra en aide à la famille Labranche

La Fondation Veilleux et filles lance le début des inscriptions pour l'activité du Méga Yoga qui se déroulera le 19 août prochain sur l'île Ronde à Beauceville. Les fonds amassés serviront à obtenir une voiture adaptée aux besoins de Katia Labranche et sa famille.

La fondation Veilleux et filles est un organisme à but non lucratif de Saint-Georges qui oeuvre afin d’aider une famille dans le besoin par année. Ces familles vivent un deuil ou sont atteintes de maladies graves parmi leurs proches.

Voici l'horaire complet de l'événement :

9 h : Accueil

​9 h 30 : Zumba avec Magaly Létourneau

10 h 45 : Kundalini yoga avec Sylvie Rodrigue

12 h 00 : Dîner conférence avec Alexandre Hamann

13 h 00 : Fin de la journée

Pour s'inscrire, il s'agit de visiter la page Facebook de l'événement « Méga Yoga » organisé par Veilleux et fille. Les billets sont au coût de 43 $ par personne.

Rappelons que Katia Labranche, âgée de 10 ans, est atteinte d'un retard de développement et d'une déficience intellectuelle.