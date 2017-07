L'opération « J'aime mon voisin » de retour à St-Georges du 9 au 14 juillet prochains

La 3e édition de l'opération « J’aime mon voisin », une initiative locale favorisant l'entraide communautaire, se déroulera à Saint-Georges du 9 au 14 juillet prochains. L'objectif de l'activité, née à Plessisville en 2015, est de venir en aide aux personnes dans le besoin et de renforcer les liens au sein d'une même population par des travaux bénévoles effectués à domicile.

Ayant pour but de favoriser l'entraide au sein des différentes municipalités du Québec, le mouvement provincial « J'aime mon voisin » est une initiative destinée à venir en aide à des personnes en difficulté par la réalisation de différents travaux domestiques bénévoles : tondre la pelouse, laver les fenêtres, passer la balayeuse ou encore apporter un coup de main dans des activités de jardinage. Il est ouvert aux personnes dans le besoin qui rechercheraient d'une aide à domicile.

Chaque été, une équipe de jeunes adultes entre 18 et 25 ans décident ainsi de parcourir le Québec pendant dix semaines, de Gatineau à Saint-Félicien en passant par Alma ou Saint-Jérôme. Une quinzaine de villes sont ainsi desservies par les bénévoles, secondés sur place par d'autres équipes motivées à s'impliquer dans leur communauté. L'opération sera de passage à Saint-Georges du 9 au 14 juillet prochains. Il est possible d'y participer, que ce soit pour recevoir de l'aide ou prendre part à l'équipe de bénévoles, en appelant Jean-Philippe au 418-313-3789.

Dès cette année, impressionnée par l'initiative, l'Église baptiste évangélique a décidé, depuis l'automne, de se joindre au mouvement à travers une formule « à l'année », permettant à une vingtaine de personnes de se rendre disponibles deux jours par mois pour aller donner un coup de main pour de petits travaux d'entretien. Pour plus de renseignements, il est possible, après le 14 juillet, de contacter Charles au 418-957-7184. Il est possible de se rendre aussi sur leur site internet à l'adresse www.jaimemonvoisin.org.

