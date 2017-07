Beauceville souligne l'engagement de ses bénévoles

La Ville de Beauceville a honoré les bénévoles qui s’impliquent à la Bibliothèque Madeleine-Doyon depuis 5, 10, 15 et 20 ans le 14 juin dernier lors d’un souper reconnaissance auquel une cinquantaine de bénévoles ont pris part.

La Ville et la Bibliothèque ont tenu à souligner l’implication de tous ses bénévoles, dont Simone Drouin, bénévole depuis 20 ans et âgée de 92 ans, qui a reçu une mention spéciale. Mme Drouin est toujours active au sein de l’équipe de classement des livres. « Elle est notre doyenne, et nous l’apprécions beaucoup. Elle est un exemple pour plusieurs de ses collègues », mentionne la responsable de la division bibliothèque, culture et vie communautaire de Beauceville, Caroline Pépin.

« Nous voulons rendre hommage aux bénévoles et à tout le travail qu’ils effectuent. Leur importance est cruciale pour nos organismes, dont notre bibliothèque », ajoute le conseiller municipal, Dany Veilleux.

La Ville de Beauceville adresse toutes ses félicitations à Mme Drouin et aux bénévoles honorés de la Bibliothèque Madeleine-Doyon.