Beauceville accueillera « Les fous du roi » lors du Grand marché

Beauceville accueillera la troupe d’artistes spécialisée dans les spectacles ambulants, Les fous du roi le 8 juillet prochain à l’occasion du Grand marché.

Leurs performances auront lieu à différents endroits de la Ville. « Les visiteurs pourront faire la rencontre, à divers endroits dans la ville, d’amuseurs publics, d’échassiers, de clowns, et plus encore », explique la responsable de la culture et de la vie communautaire, Caroline Pépin. Également au programme : la Reine des Neiges distribuera plusieurs surprises et le chef Elliot Paris offrira un menu BBQ bien spécial.

Afin de connaitre les différents points de rencontre, la population et les visiteurs sont invités à se procurer la carte de la ville à l’Hôtel de Ville ou sur le site web. De plus, plusieurs entreprises beaucevilloises participantes offriront des rabais spéciaux et des cadeaux-surprises pour les enfants.

Si la température ne permet pas de tenir l’événement, ce dernier sera remis au 9 juillet.

Rappelons que d’autres activités sont prévues sur l’île Ronde à l’occasion du Grand marché qui se déroulera les 8 et 9 juillet.