Près de 900 jeunes attendus à la 2e édition du Grand rassemblement des camps de jour

Près de 900 jeunes se réuniront lors de la deuxième édition du Grand rassemblement des camps de jour de la MRC Nouvelle-Beauce qui aura lieu le 11 juillet prochain dans le centre-ville de Sainte-Marie.

Ceux-ci seront divisés en trois groupes selon leur âge et s’alterneront dans les trois grands plateaux d’activités au cours de cette journée qui se déroulera sous le thème des Cowboys et des Amérindiens. De l’animation, de la musique et plusieurs activités sont prévues.

Cette initiative est née de la Table des intervenants en loisirs qui voulait lever les barrières entre les différentes municipalités de la MRC. Tous les enfants des municipalités de Frampton, Saints-Anges, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marie, Sainte-Marguerite, Scott et Vallée-Jonction seront présents lors de cette journée, accompagnés de leurs animateurs de camps de jour.

En cas de pluie, l'activité sera reportée au 13 juillet.