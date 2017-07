Quatre jours de vélo et 600 km pédalés pour les enfants atteints de cancer

Voir la galerie de photos

Mardi matin, à l’espace Redmond de Saint-Georges, sur les bords de la rivière Chaudière, une trentaine de cyclistes se sont donné rendez-vous pour le coup d’envoi du Parcours de l’Espoir de la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, dont l’objectif est de lutter contre le cancer pédiatrique.

Ils devront parcourir une distance de 600 km en quatre jours, qui les mènera jusqu'à Boucherville, où les délégations des sept parcours cyclistes provinciaux se retrouveront le vendredi 7 juillet prochain. En proposant une collecte de fonds minimale de 10 000 $ par participant, les près de 600 cyclistes prenant part au défi à travers la province espèrent ainsi récolter au moins trois millions de dollars pour venir en aide aux enfants atteints de cancer.

« Il s'agit d'un 22e Tour pour moi, mais la fébrilité et l'émotion y est comme au tout premier. C'est l'engagement des participants, des bénévoles et des familles qui m'émeuvent et me prouvent, encore une fois, qu'ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses », a déclaré le chef d'antenne à TVA Pierre Trudeau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 2017 en chiffres

Sept parcours différents à travers le Québec

Près de 600 cyclistes mobilisés

Une centaine de bénévoles impliqués

Environ 80 familles touchées de près par la cause

Pas moins de 21 millions de dollars amassés depuis le premier tour en 1995

Un objectif de 3 millions de dollars de dons pour l'édition 2017

Comment effectuer un don ?

Les personnes touchées par la cause sont invitées à manifester leur appui par messagerie texte en envoyant le mot TOUR au numéro 20222. Il est aussi possible de visiter le site internet du 22e Tour CIBC Charles-Bruneau en cliquant sur le lien suivant, https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/fr/.