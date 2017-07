Trois nouvelles unités de logement à Ste-Marie pour des personnes à faible revenu

Le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière que l'Office municipal d'habitation de Sainte-Marie-de-Beauce allait bénéficier de trois unités de logement supplémentaires, allouées pour l'année 2017-2018, destinées à des familles et des personnes seules à faible revenu.

« Cette aide allouée est une excellente nouvelle pour notre région et contribuera à améliorer la qualité de vie de plusieurs de nos concitoyens. Ces suppléments au loyer répondent directement à des besoins en habitation, tout en tenant compte des particularités de chaque milieu », a réagi Dominique Vien, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches.

« L'aide annoncée profitera aux ménages à faible revenu qui pourront bénéficier sous peu d'une subvention leur permettant d'accéder à un logement abordable. L'attribution de ces suppléments au loyer constitue une aide directe et rapide à la personne et soutiendra de manière importante les ménages dans le besoin », a déclaré Martin Coiteux, ministre des Affaire municipales et de l'Occupation du territoire.

L'ajout de ces trois unités à Sainte-Marie est dû à leur admissibilité au programme Supplément au loyer (PSL) dans le marché locatif privé de la région Chaudière-Appalaches. La répartition de ces unités s'effectuera par l'entremise du PSL et de la Société d'habitation du Québec, ayant pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement.