L'aréna de St-Martin devient le « complexe sportif Matra » devant une centaine de personnes

Afin de souligner les liens forts tissés entre Matra et la Municipalité de Saint-Martin depuis l’ouverture de sa première usine en 2000, un changement de nom officiel de l’aréna est survenu le mercredi 5 juillet dernier en présence du député Paul Busque et d’une foule invitée à profiter des nombreuses activités prévues pour la soirée.

Le soleil était au rendez-vous mercredi après-midi à l’occasion du 5 à 7 organisé à l’aréna de Saint-Martin pour souligner son changement de nom officiel. Baptisé « complexe sportif Matra », le tout nouveau bâtiment multisport et récréatif avait été officiellement inauguré le 10 février dernier, un projet qui aura coûté près de 3,6 M$ et débuté en 2011 à l’issue d’une consultation publique effectuée auprès de la population.

« L’entreprise Matra était venue chercher de l’aide auprès de la Municipalité pour démarrer leur première usine en 2000. Depuis cette époque, une belle complicité s’est tissée entre nous grâce au climat de confiance qu’ils sont parvenus à instaurer. Par ce geste, ils retournent ainsi à la communauté et nous en sommes très fiers », a déclaré le maire de Saint-Martin depuis 30 ans Jean-Marc Paquet. L’entente renouvelable conclue entre les deux partenaires est prévue pour durer dix ans.

« Pour nous c’était notre façon de redonner à la communauté et de contribuer au développement culturel et social de Saint-Martin. On leur est très reconnaissant de nous avoir fait confiance à nos débuts avec la Caisse populaire et la Chambre de commerce et de nous avoir apporté le levier financier dont nous avions besoin pour démarrer. En redonnant à la municipalité, nous sommes fiers de contribuer au développement d’un centre-ville plus dynamique », a réagi Nicolas Drouin, copropriétaire de Matra avec Jean-François Drouin et Gestorama.

Un 5 à 7 festif pour célébrer aussi la modernisation de l’usine Matra

En plus de souligner le dévoilement du nouveau nom de l’aréna et du partenariat conclu avec la Municipalité, le 5 à 7 organisé mercredi dernier était aussi l’occasion pour Matra de célébrer son entrée dans l’ère du 4.0, avec l’installation dans son usine de 13 tablettes dernier cri destinées à obtenir une connaissance plus approfondie de leur production réelle, une façon de faire entrer les employés dans la culture des nouvelles technologies.

Rappelons que l’usine Matra de Saint-Martin, entreprise spécialisée dans la 2e transformation du pin blanc de l’est, avait été créée en 2000. D’une surface initiale de 5 000 pi2 et comprenant trois employés, l’usine actuelle atteint les 135 000 pi2 et compte près de 250 salariés, en incluant les investissements effectués dans les usines de St-Georges et de Beauceville.