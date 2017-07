Une chambre hyperbare portative dorénavant accessible en Beauce-Nord

À la suite du cocktail-bénéfice tenu le jeudi 6 juillet dernier à Saint-Joseph-de-Beauce, le député de Beauce-Nord, André Spénard, a annoncé qu'une chambre hyperbare portative sera mise à la disposition des enfants des familles de la circonscription de Beauce-Nord.

Présenté en partenariat avec la Fondation Hayden Labbé et Oxysoins, l'événement avait pour objectif d'amasser un montant total de 25 000 $ pour l'acquisition de l'appareil. La soirée a été un succès sur toute la ligne puisque 27 000 $ ont été récoltés grâce à la générosité de la population. « Encore une fois la solidarité beauceronne a fait son oeuvre. Je suis extrêmement fier de la réponse obtenue de la centaine de personnes présentes et des généreux collaborateurs de l'événement. Cette réussite, c'est la vôtre », a déclaré le député de Beauce-Nord André Spénard.

Parmi la somme amassée, 14 500 $ ont été récoltés au cours de différentes activités tenues en 2016 par la famille et les amis de Hayden. Le dévoilement de l'appareil, identifié en mémoire de leur fils, a été la surprise réservée par le député à Marie-France Sage et Dave Labbé. À noter que la chambre hyperbare portative sera la propriété de la Fondation Hayden Labbé. Opérée par Oxysoins, elle sera disponible pour les familles du comté dont un enfant pourra en bénéficier à un coût de location raisonnable, selon les critères établis par la Fondation et Oxysoins et la condition médicale du demandeur.

Pour plus de détails, les familles sont invitées à communiquer avec Marie-France Sage, de la Fondation Hayden Labbé, en appelant au 418-389-7348.