Plus de 3 millions de dollars amassés à la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau

Les 600 cyclistes qui ont participé à la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau, dont le départ a été donné devant le Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges lors du mardi 4 juillet dernier, ont fait leur arrivée à Boucherville le vendredi 7 juillet 2017. Ils ont également fait des arrêts à Victoriaville, Magog et Saint-Hyacinthe en cours de route.



À lire également : Quatre jours de vélo et 600 km pédalés pour les enfants atteints de cancer.



Une somme record jamais égalée auparavant de 3 300 000 $ a été amassée pour aider les enfants atteints de cancer lors de cette 22e édition. L'objectif fixé était de 3 millions de dollars, . Ce montant sera investi dans le développement de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Les 600 cyclistes de la 22e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau sont arrivés à destination vendredi dernier, devant famille, amis et collègues, après avoir sillonné le Québec sur près de 1 700 kilomètres avec l’espoir commun de mettre fin au cancer pédiatrique.

C’est sous un tonnerre d’encouragements et d’applaudissements qu'ils ont fait leur arrivée à Boucherville.

Les neuf porte-paroles de l’événement, Pierre et Ginette Bruneau, Paul Doucet, Pierre Jobin, Julie Marcoux, Luce Dufault, Alexandre Dubé, Hugo Giroux et Yvan Martineau, de même que l’ensemble des cyclistes qui ont pris part au Tour, ont célébré le franc succès de ce grand défi cycliste à leur arrivée.

« Depuis toujours, la Fondation Charles-Bruneau c’est une histoire de famille », a expliqué le chef d’antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau, Pierre Bruneau. « Ça a commencé avec l’histoire de ma famille et ça l’est encore aujourd’hui avec Ginette, Geneviève et Charles-Olivier qui ont roulé encore une fois cette année. Et puis il y a vous, qui faites partie de la famille parce que comme nous, vous savez que devant les épreuves, une famille, ça se tient. Et c’est ce qu’on fait et on le fera tant et aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-il renchéri.



Pour les encourager tout au long du parcours et témoigner de l’importance d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique, les cyclistes étaient accompagnés d’enfants atteints ou en rémission d’un cancer.

Cette année, Laurence Payette, 9 ans, en rémission d’une leucémie aiguë lymphoblastique, Benjamin Perron, 8 ans, en traitement d’une leucémie lymphoblastique aiguë, Steven Boudreau, 13 ans, en traitement d’une leucémie, Zoé Antonecchia, 6 ans, en rémission d’un neuroblastome stade 4, Charles Paradis, 16 ans, en rémission d’un lymphome hodgkinien, Joshua Rothman, 11 ans, en traitement d’une tumeur cérébrale, et près de 60 autres enfants jumelés, ont pris part à l’événement accompagnés de leurs parents.



La Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau s'est engagée dernièrement à investir 22 millions de dollars en recherche.

Deux objectifs guident les chercheurs, soit de guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement, ainsi que d'améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications.

La Fondation est confiante de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et sur la population afin de pouvoir respecter cet engagement ambitieux.



Rappelons qu'en 27 ans, 15 millions de dollars ont déjà été investis en recherche et 40 millions de dollars pour la construction, l’équipement et l’aménagement d’un Centre de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.

Le cancer pédiatrique au Québec

​Au Québec, le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans. Un enfant sur 400 est frappé par le cancer avant l’âge de 15 ans, et plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment de leur diagnostic.

Précisons que l’édition 2017 du Tour CIBC Charles-Bruneau a eu lieu le 10 juin ainsi que du 4 au 7 juillet derniers, sur sept différents parcours. Un total de 100 bénévoles et de 80 familles étaient impliqués dans cet événement. Depuis le premier Tour en 1995, c’est plus de 21 millions de dollars qui ont été amassés pour cette Fondation.

La prochaine édition du Tour CIBC Charles-Bruneau se déroulera du 3 au 6 juillet 2018.