L'importance de suivre des cours de RCR rappelée à la population beauceronne

EnBeauce.com a rencontré cet après-midi, vers 15 h, ceux qui ont sauvé le petit Adam, âgé de 5 ans, de la noyade hier soir à Saint-Joseph. Rappelons que l'incident s'est produit aux alentours de 17 h 45 dans une maison familiale.

Il s'agit de Stéphanie Bolduc, infirmière à l'urgence et amie de la famille d'Adam, son conjoint Paul-André Jacques, aussi ami de la famille d'Adam ainsi que Marc-André Carrier, premier répondant lors de l'incident.

Ils ont raconté à EnBeauce.com le fil des événements, en plus de livrer un précieux témoignage sur l'importance de suivre des cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de rester vigilants avec des enfants aux abords d'une piscine.

Nous nous sommes par la suite entretenus avec le père du jeune Adam, par écrit, qui nous a confié ceci : « Je leur suis redevable. Leur geste est naturel mais tout de même noble ».

Il a également tenu à remercier Stéphanie et Marc-André par le biais de sa page Facebook, pour le geste qu'ils ont posé envers son fils. « [...] J'ai vu ma vie basculer mais grâce a vous deux, mon fils est sain et sauf. Jamais je ne saurai assez vous remercier pour votre capacité à prendre les choses en main rapidement et votre sang-froid. Vous êtes mes héros forever. Mille mercis ! », est-il possible de lire dans sa publication datant de 10 h 36 ce matin.

Voyez donc l'intégralité de cette entrevue exclusive en visionnant la vidéo ci-dessus.