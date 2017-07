Ouverture officielle des CJS des MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

L'ouverture officielle des Coopératives jeunesse de service (CJS) des MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche a eu lieu à Sainte-Marie lors du vendredi 7 juillet dernier. Pour l'occasion, la population a été conviée à un souper-spaghetti.

Dans le cadre de ce souper, les coopérants ont offert des breuvages, un repas principal ainsi qu’un dessert aux gens présents. Des prix de présence ont également été tirés au hasard auprès des invités lors de cette soirée.

Les CJS des MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche sont de retour pour un treizième été consécutif cette année. Ils sont présentement en processus de démarrage de leur coopérative.

Chapeautées par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et appuyées par divers acteurs de la communauté, les CJS permettent aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail ainsi qu’à la gestion d’une entreprise coopérative.

Chacune des CJS est composée de 10 à 12 coopérants, âgés de 12 à 15 ans, motivés et prêts à servir leur communauté par le biais de menus travaux. Les membres de la CJS, appelés coopérants, créent ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives. Les jeunes peuvent ainsi prendre conscience de leurs capacités et de leur responsabilité collective dans le but de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations.

Précisons que les CJS offrent des services tels que la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, la garde d’enfants et l’entretien ménager.