Un Beauceron parcourra 21 500 km en moto pour la bonne cause

Passionné de randonnées à moto de longue distance, le Beauceron Pierre Poulin s'apprête à relever le défi de parcourir 21 500 kilomètres en 21 jours à travers le Canada et les États-Unis et ce, en solo. La mission qu'il s'est donnée avec ce défi est d'amasser des dons afin d'aider les recherches sur les maladies du cœur.

Originaire de Saint-Simon-les-Mines, Pierre Poulin habite maintenant à Saint-Georges. Il effectuera son grand départ lors du samedi 15 juillet, à 6 h du matin, au volant de sa moto Yamaha.

Touché par le départ précoce de son père à l’âge de 49 ans et de son grand-père à l’âge de 62 ans, des suites de problèmes cardiaques, il a décidé de joindre l’utile à l’agréable pour aider cette cause. Ainsi, les dons recueillis seront partagés parmi une ou des fondations en lien avec les recherches et la réadaptation. L'identité de ces fondations reste encore a déterminer.

Après être revenu de son voyage à Key West en Floride dernièrement, Pierre Poulin a réalisé qu'il avait déjà parcouru les États-Unis d'Est en Ouest et du Nord au Sud avec sa moto. « C'est alors que l'idée m'est venue de refaire le trajet, mais en un seul voyage », explique le motocycliste. « Mais je ne pouvais pas le faire sans en profiter pour en faire une bonne action », ajoute-t-il.

Préparation au défi

Avec plus de 550 000 kilomètres à moto dans le corps, Pierre Poulin se prépare pour cette aventure depuis deux ans, en effectuant entre autres des tests routiers partout en province et au pays.

Le Beauceron a tout prévu, jusqu'à la date de son changement d'huile et de son changement de pneus. Il effectuera d'abord son changement d'huile à mi-chemin, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, après avoir parcouru 11 735 kilomètres. Pour son changement de pneus, il prévoit le faire 2 jours avant la date de son retour à Saint-Georges, soit le mercredi 2 août, à Rock Hill en Caroline du Sud.

De plus, son itinéraire a été conçu en fonction des conditions routières auxquelles il devra faire face. Entre la ville de Fairbanks et le point le plus au nord des États-Unis, soit Prudhoe Bay en Alaska par exemple, les routes ne sont pas asphaltées. Pierre Poulin réduira donc son air d'aller et fera la moitié moins de kilométrage qu'à l'habitude dans ces zones, car il devra rouler sur des chemins de gravier.

Il atteindra donc Prudhoe Banks Alaska en une semaine, pour ensuite rejoindre San Diego en Californie, Key West en Floride et enfin revenir à Saint-Georges le vendredi 4 août prochain.

Objectif financier

L'objectif du Beauceron est d'amasser 0,10 $ par kilomètre parcouru, pour un total de 2 150 $.

En date du 16 mai dernier et exactement 30 jours après l'annonce de son projet, un montant de 373 $ avait été amassé. En date du 15 juin dernier, un total de 773 $ avait été amassé.

Aujourd'hui, en date du 14 juillet 2017, le montant total s'élève à 1175 $, ce qui veut donc dire qu'il ne reste que 975 $ à rassembler pour atteindre la somme voulue et peut-être même la dépasser.

Itinéraire complet de Pierre Poulin

Vers l'Ouest

Samedi, 15 juillet 2017 : Cochrane, Ontario (1 172 km)

Dimanche, 16 juillet 2017 : Kenora, Ontario (1 200 km)

Lundi, 17 juillet 2017 : Saskatoon, Saskatchewan (1 000 km)

Mardi, 18 juillet 2017 : Fort St-John, Colombie-Britannique (1 185 km)

Mercredi, 19 juillet 2017 : Whitehorse, Yukon (1 332 km)

Jeudi, 20 juillet 2017 : Fairbanks, Alaska (947 km)

Vendredi, 21 juillet 2017 : Wiseman, Alaska (434 km)

Samedi, 22 juillet 2017 : Prudhoe Bay, Alaska (377 km)

Vers le Sud

Dimanche, 23 juillet 2017 : Fairbanks, Alaska (803 km)

Lundi, 24 juillet 2017 : Whitehorse, Yukon (947 km)

Mardi, 25 juillet 2017 : New Hazelton, Colombie-Britannique (1 182 km)

Mercredi, 26 juillet 2017 : Abbotsford, Colombie-Britannique (1 156 km)

Jeudi, 27 juillet 2017 : Redding, Californie (1 144 km)

Vendredi, 28 juillet 2017 : El Cajon, Californie (1 079 km)

Vers l'Est

Samedi, 29 juillet 2017 : Al Paso, Texas (1 142 km)

Dimanche, 30 juillet 2017 : Houston, Texas (1 200 km)

Lundi, 31 juillet 2017 : Tallahassee, Floride (1 141 km)

Mardi, 1er août 2017 : Key West, Floride (1 188 km)

Vers le Nord

Mercredi, 2 août 2017 : Rock Hill, Caroline du Sud (1 232 km)

Jeudi, 3 août 2017 : Hartford, Connecticut (1 228 km)

Vendredi, 4 août 2017 : Saint-Georges, Québec (660 km)

Rappelons que Pierre Poulin devra rouler plus de 1 000 kilomètres par jour, 21 jours de suite, ce qui est loin d'être un mince défi.

Pour suivre Pierre Poulin durant son périple, il est possible de visiter la page Facebook « À Moto Pour Le Coeur / By Motorcycle for the Heart ». Pour faire un don à la cause des maladies du coeur, il est possible de se rendre au www.1001causes.com. Précisons qu'il reste 51 jours avant la fin de cette campagne de financement.