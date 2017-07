La campagne Centraide de l’automne 2017 est entre de bonnes mains

Lancée le 21 septembre prochain, la campagne Centraide vibrera aux quatre coins des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Sa préparation a été amorcée par la désignation de ses trois coprésidents, tous issus du milieu des affaires. Le mois dernier, 777 600$ avaient été reversés à vingt organismes de la région Beauce-Etchemins.

Guy Gauvin, chef de l’exploitation de Coveo Solutions, Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de la Raffinerie Jean-Gaulin d’Énergie Valero et André Labbé, vice-président régional Québec-Mauricie et RBC Banque Royale ont tous les trois accepté d’assurer la coprésidence de la campagne 2017 de financement.

Jumelée à celle des quelques 5 000 autres bénévoles, leur implication permettra de recueillir l’argent qui sera investi au printemps prochain dans différents organismes et projets communautaires de la région, dans des domaines aussi variés que la lutte contre le décrochage scolaire, le développement des enfants, les aides aux aînés et autres soutiens divers.