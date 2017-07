Saint-Zacharie inaugure son parc et son stade municipal

La municipalité de Saint-Zacharie a officiellement inauguré son parc et son stade municipal le vendredi 7 juillet dernier à 18 h 30.

La soirée a débuté par un vin d’honneur et les discours de circonstance des partenaires financiers. M. Maxime Bernier, député fédéral de Beauce, M. Paul Busque, député provincial de Beauce-Sud, M. Harold Gagnon, préfet de la MRC des Etchemins et M. Marc Larivière de la Caisse Populaire Desjardins du Sud de la Beauce ainsi que le maire, M. Jean Paradis, étaient présents à l’événement.

Le projet du parc et du stade date de plusieurs années et a été entamé par des citoyens. Les participants d’anciens comités des jeunes et du 125e anniversaire participaient à la fête.

« Notre gouvernement est fier d’avoir contribué à la concrétisation du parc municipal et du stade couvert de Saint-Zacharie, offrant ainsi de nouveaux lieux où les familles peuvent se réunir et s’amuser. En plus de permettre aux résidents d’adhérer à un mode de vie sain, ces nouvelles installations auront un effet positif et rassembleur. Elles contribueront au développement de la municipalité tout en favorisant la croissance de la classe moyenne. »

Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui était très attendu par la population de Saint-Zacharie. Ce nouveau stade couvert et ce parc municipal permettront la tenue d’activités communautaires, culturelles, récréatives et intergénérationnelles ainsi que l’accueil d’événements. Nul doute que ces nouvelles infrastructures deviendront un lieu de rencontres et d’échanges, contribuant ainsi à l’innovation sociale qui distingue Saint-Zacharie. »

Le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

Le financement du projet a été réparti de la façon suivante. Le stade a entre autre été financé grâce au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) à la hauteur de 828 292$, à la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce pour 60 000$ et par Action Solidarité pour 60 000$. Le comité du 125e anniversaire a payé la surfaceuse pour 13 800$. Ainsi, le stade, avec tout l’équipement, est un investissement de 1 048 674$.

Quant au parc, il a été réalisé grâce à une aide financière de la MRC des Etchemins en vertu du Fonds de développement des territoires conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. (PSPS) à la hauteur de 61 763,44$, de la vente d’arbre qui a soutenu le projet pour 2 808$ La municipalité a investi l’argent nécessaire pour compléter les projets, soit un montant de 76 628,11$. Le projet du parc est un investissement final de 141 200$.

Rappelons que la municipalité de St-Zacharie a reçu le prix de municipalité de l’année lors de la soirée reconnaissance des Etchemin le 3 juin 2017. Ce prix soulignait la revitalisation des loisirs qui permet à la municipalité d’hausser la qualité de vie des ses citoyens. « Le passé est dernière nous, vivons ensemble le futur de notre municipalité» annonce le maire, Jean Paradis en fin de discours qui a bien l’intention que ce vent de changement continue de souffler sur le petit village.

Un concert de talents zacharois sous le pavillon du parc a terminé la soirée. Ce concert a été rendu possible grâce à l’entende de développement culturel de la MRC des Etchemins. Tous les vendredis de juillet, la municipalité accueillera d’ailleurs un artiste pour un concert gratuit.