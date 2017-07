Au cours de la fin de semaine passée, les éclaircies survenues en soirée avaient permis à la pleine lune du dimanche 9 juillet de déployer sa teinte jaune dans le ciel, une couleur qui s'explique principalement par l'absorption de la lumière dans l'atmosphère.

Pour percevoir la vraie couleur de la lune, il faudrait la voir directement depuis l'espace, sans l'écran de l'atmosphère terrestre qui a une influence sur les rayons de lumière arrivant jusqu'à la terre. Alors que les photographies prises de la lune depuis l'espace illustrent un satellite de couleur grise, notamment à cause des éléments présents à sa surface, il n'est pas rare, depuis le sol terrestre, de la voir se parer de teintes jaunes ou orangées.

Le phénomène qui se produit est le même qui joue sur la couleur du ciel. Au moment de leur passage par l'atmosphère terrestre, les différentes longueurs d'ondes constituant la couleur blanche provenant du soleil (rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet), se comportent de manière différente. Le ciel prend ainsi une teinte bleue en raison de la dispersion plus importante de cette couleur dans les couches de l'atmosphère. À l'aurore et au crépuscule, lorsque le soleil se trouve à l'horizon, le rayonnement doit parcourir une plus longue distance à travers l'atmosphère qu'au milieu de la journée, permettant à une plus grande proportion de couleurs chaudes de colorer le ciel.

Les variations de couleurs observées pour la lune ont la même origine puisque le satellite continue à être éclairé par le soleil durant la nuit, nous renvoyant ses rayons. En fonction du degré d'humidité de l'atmosphère, de son taux de pollution et des poussières en suspension, certaines longueurs d'onde de la lumière provenant de la lune (c'est-à-dire du soleil qui l'éclaire), sont sélectivement absorbées, lui procurant ces teintes variées, surtout visibles lorsqu'elle se trouve à l'horizon.