Début des travaux de mise aux normes de l'eau potable à Saint-Joseph

Les travaux de mise aux normes de l’eau potable ont débuté à Saint-Joseph. Ceux-ci comprendront la construction de la nouvelle usine d’eau potable Fleury, du nouveau réservoir d’eau potable Saint-Alexandre, ainsi que le raccordement du puits 12 à la conduite des puits 1, 4 et 6 et la réfection du toit du réservoir Taschereau.



Les travaux ont officiellement été amorcés lors du lundi 17 juillet dernier. Précisons que les premières étapes sont la construction du réservoir Saint-Alexandre ainsi que la construction de l’usine d’eau Potable Fleury. Si l’échéancier est respecté, les Joselois pourront goûter à la nouvelle eau filtrée en décembre 2017. Enfin, le toit du réservoir Taschereau sera remplacé afin de se mettre aux normes du règlement sur la qualité de l’eau potable.



Par mesure de sécurité, il est demandé aux citoyens et aux visiteurs qui utiliseront la piste cyclable dans les prochaines semaines d’être vigilants dans l’angle de la rue Fleury. De la signalisation sera mise en place et un avis sera envoyé aux citoyens au moment d'effectuer les travaux dans ce secteur.

Les plans et les devis de ce projet ont été préparés par la firme WSP, également mandatée pour la surveillance des travaux, pour un montant de 442 021,39 $. Les travaux de construction seront effectués par l’entrepreneur Les Constructions Binet au coût de 6 666 418,25 $. Enfin, les services de laboratoire pour le contrôle qualitatif des sols seront réalisés par la firme Englobe Corp aux frais de 43 286,48 $.



Rappelons que les gouvernements du Québec et du Canada ont conjointement accordé une aide financière de 5 688 558 $ à la Ville de Saint-Joseph pour l'aider à la réalisation de ce projet, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées et du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités.