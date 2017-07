À moto pour le coeur : Pierre Poulin traverse 6 provinces en 5 jours

Le Beauceron Pierre Poulin, qui parcoure actuellement le pays en solo pour amasser des fonds pour la recherche sur les maladies du coeur, atteindra le Yukon dans la soirée. Il aura donc traversé six provinces du Canada en cinq jours.

Celui-ci s'est donné le défi de parcourir 21 500 kilomètres en 21 jours à travers le Canada et les États-Unis au volant de sa moto Yamaha.

Il a d'abord atteint la ville de Cochrane, en Ontario, lors du samedi 15 juillet dernier, après avoir parcouru 1 175,5 kilomètres. Malgré quelques gouttes de pluie qui sont tombées pendant son trajet entre Québec et Trois-Rivières, Pierre Poulin affirme que sa première journée à moto s'est bien passée.

Une route bloquée à cause d'un grave accident de la route lui a par contre fait ralentir sa cadence lors du dimanche 16 juillet dernier, et a causé deux heures de retard sur son itinéraire alors qu'il se dirigeait vers Kenora, en Ontario. Il a finalement pu atteindre sa destination après 1262,6 kilomètres de route et un détour.

Au troisième jour de son périple, Pierre Poulin a parcouru 1018,9 kilomètres et a traversé deux provinces dans la même journée, soit le Manitoba et la Saskatchewan. Il a aussi rendu visite à son fils Jérémy en soirée, qui est actuellement en immersion anglaise à Saskatoon. Il ne l'avait pas vu depuis plus de deux semaines.

Puis, le motocycliste beauceron a traversé l'Alberta en passant par Edmonton, pour ensuite se rendre à Fort St-John en Colombie Britannique et rouler près des Rocheuses au passage lors de sa quatrième journée à moto. Il a parcouru un total de 1 197,6 kilomètres cette journée-là.

Au moment d'écrire ces lignes, Pierre Poulin est en route vers la ville de Whitehorse au Yukon. Il empruntera l'Alaska Highway pour s'y rendre. Il devrait parcourir 1 332 kilomètres aujourd'hui, le 19 juillet 2017.

Trajet restant à parcourir

Vers l'Ouest

Jeudi, 20 juillet 2017 : Fairbanks, Alaska (947 km)

Vendredi, 21 juillet 2017 : Wiseman, Alaska (434 km)

Samedi, 22 juillet 2017 : Prudhoe Bay, Alaska (377 km)

Vers le Sud

Dimanche, 23 juillet 2017 : Fairbanks, Alaska (803 km)

Lundi, 24 juillet 2017 : Whitehorse, Yukon (947 km)

Mardi, 25 juillet 2017 : New Hazelton, Colombie-Britannique (1 182 km)

Mercredi, 26 juillet 2017 : Abbotsford, Colombie-Britannique (1 156 km)

Jeudi, 27 juillet 2017 : Redding, Californie (1 144 km)

Vendredi, 28 juillet 2017 : El Cajon, Californie (1 079 km)

Vers l'Est

Samedi, 29 juillet 2017 : Al Paso, Texas (1 142 km)

Dimanche, 30 juillet 2017 : Houston, Texas (1 200 km)

Lundi, 31 juillet 2017 : Tallahassee, Floride (1 141 km)

Mardi, 1er août 2017 : Key West, Floride (1 188 km)

Vers le Nord

Mercredi, 2 août 2017 : Rock Hill, Caroline du Sud (1 232 km)

Jeudi, 3 août 2017 : Hartford, Connecticut (1 228 km)

Vendredi, 4 août 2017 : Saint-Georges, Québec (660 km)

Rappelons qu'il est possible de suivre Pierre Poulin durant son périple en visitant la page Facebook « À Moto Pour Le Coeur / By Motorcycle for the Heart », créée pour l'occasion. Il est également possible de faire un don à la cause des maladies du coeur en se rendant au www.1001causes.com.

Un montant de 1 365 $ a été amassé pour la cause jusqu'à maintenant, sur un objectif de 2 150 $. Il reste 47 jours avant la fin de cette campagne de financement.