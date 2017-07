Les premiers chiens du parc canin de St-Georges tout excités par leur espace de jeu

Voir la galerie de photos

Jeudi soir, à 18h, la Ville de Saint-Georges a procédé à l'inauguration officielle de son tout nouveau parc à chiens aménagé sur le terrain bordant l'usine d'épuration, à l'extrémité nord de l'avenue de la Chaudière. Le projet, ayant nécessité des investissements de 66 000$, a été découvert dans la joie par ses premiers occupants. Les maîtres ont été chargés d'y faire preuve de civisme et de respect pour pouvoir profiter dans les meilleures conditions de ces aménagement flambant neufs.

Une quinzaine de chiens étaient présents à l’inauguration officielle du parc canin, qui s’est déroulée jeudi soir aux alentours de 18h. Ayant nécessité des investissements de 66 000$, la Municipalité est parvenue à économiser près de 10 000$ sur l’enveloppe totale de 75 000$ destinée à ce projet vieux de près de trois ans. Les travaux ont d’abord nécessité l’apport d’eau potable sur le site, pour pouvoir hydrater les animaux. Ce dernier a été choisi en partie parce qu’il était déjà la propriété de la Ville et bénéficiait d’infrastructures préexistantes.

Un gazébo a ensuite été installé sur le terrain en cas de pluie. Le projet s’est finalement achevé par la pose de la clôture. Réalisés à l’interne, les aménagements ont engendré des coûts moins onéreux que prévus. D’autres installations seront effectuées dans les mois qui viennent, notamment la mise en place d’une signalisation plus importante sur l’avenue de la Chaudière et d’un éclairage public pour permettre une utilisation du parc en toute sécurité jusqu'à 21h. Pour la Municipalité, l’important était avant tout d’inaugurer les lieux avant les vacances pour permettre aux familles d’en profiter.

« L’un des plus beaux parcs canins de la région »

Le commentaire élogieux de Richard Poulin lors l’inauguration, responsable des communications de la Ville, a été partagé au cours de la soirée par les nombreux maîtres présents à la cérémonie avec leurs amis à quatre pattes ainsi que par les membres de la SPA qui se sont déplacés pour l’occasion. À noter qu'au cours de la dernière année, 2 951 médailles de chiens avaient été émises sur le territoire de Saint-Georges. Le parc est divisé en deux parties : 2 000 m2 pour les chiens de plus de 35 livres et 330 m2 pour les plus petits animaux.

Des éléments recyclés ont été disposés dans l’enclos des gros chiens pour leur permettre de faire de l’exercice. Le parc mesure environ 28 mètres de largeur (91 pieds) sur 91 mètres de longueur (298 pieds). Il est situé au bout du stationnement nouvellement aménagé par la Ville près de la station d’épuration, à l’extrémité nord de l’avenue de la Chaudière, dans Saint-Georges ouest.

Les utilisateurs invités au civisme pour respecter la propreté des lieux

Le directeur général de la Ville, Claude Poulin, a été très clair quant à la responsabilité des maîtres concernant la propreté du site : « Il n’y a pas de mauvais chiens mais que des mauvais maîtres. La police ne viendra pas relever les infractions au règlement commises à l’intérieur du parc, où aucun employé municipal ne viendra ramasser les excréments des animaux. J’invite ainsi les maîtres à faire preuve de respect et à se sensibiliser entre eux sur le bien-être à l’intérieur de l’enclos. C’est une question de savoir-vivre », a-t-il précisé en expliquant que d’autres items auront vocation à être rajoutés dans les années qui viennent pour enrichir les lieux.

Par ailleurs, il a insisté sur le fait que la Ville se dégageait de toute responsabilité pour le moindre incident qui surviendrait tant dans l’enclos que sur le site. Le règlement des lieux a été affiché directement sur place. Des dépliants seront aussi disponibles au niveau du gazébo ainsi qu’à l’hôtel de ville. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, a tenu pour l'occasion à féliciter le conseiller de la Ville Tom Redmond pour son implication tout au long du projet. Il ne reste plus aux chiens de la région qu'à en profiter pour venir s'y faire de nouveaux amis.

Le parc sera ouvert tous les jours de 8h à 21h tout au long de l’année. Plus de renseignements au 418-226-2225.