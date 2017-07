LE SAVIEZ-VOUS ? Connaissez-vous le rapport entre la Beauce et cette race de chien ?

Race de grands chiens de berger officialisée en France à la fin du XIXe siècle, le “bas-rouge“, que l’écrivain Colette avait surnommé le « gentilhomme campagnard », est l’un des noms attribués au “berger de Beauce“ ou “beauceron“ en raison de sa couleur noire et feu. À l’origine utilisés pour la conduite du troupeau, ces chiens sont parvenus à effectuer une parfaite reconversion en animaux de compagnie fidèles et protecteurs, parfois un peu pots de colle, pleins d'amour et intelligents.

Chien rustique et silencieux, aboyant généralement très peu, toujours à bon escient, le beauceron, dont les mâles peuvent peser jusqu’à cent livres et mesurer près de deux pieds quatre, est un chien d'une belle carrure, parfois têtu mais toujours dévoué. D’un caractère équilibré, très à l’aise avec les enfants, provocateur à l'occasion durant l’adolescence, il exige une éducation parfaitement maîtrisée, n’ayant conscience ni de sa stature imposante ni de sa force, qu’il aime dépenser durant de longues promenades.

Inadapté à la vie en solitaire, il développe un amour inconditionnel envers sa famille et se montre enchanté d’étendre son affection à un large cercle d’amis qu’il reconnaît avec aisance par un accueil très chaleureux. Malgré des élevages à Saint-Charles-de-Bellechasse ou encore à Thetford Mines, baptisé en référence à une région française du sud-ouest de Paris, le beauceron est encore resté discret dans la Beauce québécoise. Il gagnerait à être connu.