Lancement de la saison des bleuets dans la région Chaudière-Appalaches

La saison 2017 des bleuets a été officiellement lancée mercredi après-midi à la bleuetière Marland de Sainte-Marie par le Regroupement des bleuetières de la région Chaudière-Appalaches, dont les producteurs sont prêts à recevoir dès maintenant toute la famille pour l’autocueillette à la ferme. La récolte de cette année s’annonce très abondante.

Conseiller en horticulture au ministère de l’Agriculture, Christian Lacroix a expliqué que les grandes quantités de neige tombées cet hiver étaient parvenues à protéger efficacement les bourgeons à fruits de la région, un phénomène expliquant une charge en fruits dans les plants normale ou supérieure à la moyenne. Malgré les pertes causées par les épisodes de grêle durant le mois de juin, la saison devrait ainsi s’annoncer excellente selon l’expert.

Quelle est la bonne période pour les récolter ?

S’étendant durant tout le mois d’août, voire jusqu’à la mi-septembre, la saison des bleuets varie légèrement selon l’emplacement des lieux de production. Les fruits seront ainsi disponibles seulement au début du mois d’août dans les bleuetières situées en altitude mais sont déjà mûrs depuis le début de la semaine à d’autres endroits.

Rappelons que les producteurs de la région Chaudière-Appalaches cultivent surtout le bleuet en corymbe, aussi appelé bleuet géant, poussant dans de petits arbustes et d’une taille plus grosse que le bleuet sauvage. En plus de proposer l’autocueillette, plusieurs producteurs de la région accueilleront aussi les visiteurs grâce à diverses activités familiales.

Formé en 2012, le Regroupement des bleuetières de la Chaudière-Appalaches réunit 20 producteurs membres. Avec un total d’une soixantaine de producteurs, la région Chaudière-Appalaches est l’un des chefs de file de la production de bleuets géants au Québec. Près de 250 000 plants y sont cultivés, générant pas moins d’un million de livres de bleuets chaque année.

