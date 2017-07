Trois conférences gratuites sur l'acériculture en Beauce cet été

L'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec le Réseau Agriconseils de la Chaudière-Appalaches, convie les acériculteurs de la région à une conférence gratuite intitulée « Votre rendement repose sur la santé de votre érablière ».

D'une durée de deux heures, cette conférence répondra à plusieurs questionnements, entre autres sur la nécessité du chaulage, sa rentabilité, ainsi que sur les différents modes d'épandage qui sont à la disposition des producteurs.

Elle sera donnée dans cinq localités de la Chaudière-Appalaches, dont trois en Beauce, toujours de 19 h à 21 h.

Le lundi 14 août prochain, c'est au Centre Multi-Arts de Saint-Gédéon que la conférence aura lieu. Lors du mardi 15 août, ce sera au tour du Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction d'accueillir les conférenciers. Enfin, le mercredi 16 août, les acériculteurs se donneront rendez-vous au sous-sol de l’église l’Assomption à Saint-Georges,

Il sera également possible d'assister à cette conférence le lundi 21 août, à la salle des Chevaliers de Colomb de Thetford Mines, ainsi que le mardi 22 août, au Centre communautaire de Saint-Lazare.



Précisons que les producteurs acéricoles devront s’inscrire à l’entrée, en plus de fournir leur numéro d’identification ministériel du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Pour obtenir plus d'informations, il suffit de contacter l'APBB au 1-800-366-5110, poste 114.