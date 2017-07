Une centaine d'arbres plantés à Saint-Éphrem pour le 150e du Canada

Le comité d’embellissement de Saint-Éphrem a reçu une subvention du programme Canada 150 d’Arbres Canada. Pour l'occasion, une centaine d'arbres et d'arbustes seront plantés sur le terrain de l'église de la municipalité lors du dimanche 20 août prochain.

Cette célébration de plantation d'arbres sera l'une des 150 organisées dans les communautés à travers toutes les provinces et territoires du pays en 2017 pour commémorer le 150e anniversaire du Canada.



La population est invitée à assister à cette célébration communautaire d’Arbres Canada qui se tiendra dans la cour de l'église de Saint-Éphrem et qui soulignera les Premières Nations, tout en symbolisant la croissance, la force, la durabilité, l'espoir et la paix.

Ce projet est rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada, qui a accordé une subvention de 5 000 $ à Saint-Éphrem pour la réalisation de ce projet.

Précisons que 26 endroits au Québec, dont la ville de Québec, Lévis, Montmagny, Trois-Rivières et Montréal bénéficieront de ce programme. Saint-Éphrem est le seul endroit en Beauce à en bénéficier.

Le comité d’embellissement de Saint-Éphrem tient finalement à remercier Arbres Canada, le gouvernement du Canada et le Canadien national de leur appui généreux accordé au projet « Vert les arbres et la nature – 150e du Canada ».