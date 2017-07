Un simulateur de conduite et autres activités lors de la Journée sécurité routière

La Sûreté du Québec tiendra sa journée Sécurité routière et Travail policier le samedi 5 août prochain face à l’aréna, au niveau du stationnement de l’Espace Redmond, à Saint-Georges, de 11h à 15h. L’occasion pour petits et grands de mieux découvrir les forces de l’ordre à travers diverses activités de sensibilisation au travail de la police.

Gratuite et ouverte à tous, cette journée, organisée par les cadets de la Sûreté du Québec, permettra aux visiteurs de venir se familiariser avec le Service de l’identité judiciaire, de tester un simulateur de conduite, de rencontrer un technicien en alcootest ou encore de mieux découvrir les véhicules utilisés par la SQ.

Des kiosques d’informations seront présents aussi sur place, ainsi que la mascotte Polixe. En plus de l'attribution de différents prix, une vente de hot-dogs sera organisée, par ailleurs, par l’organisme Au Bercail, maison d’hébergement d’une vingtaine de personnes offrant des services de réinsertion sociale et d’accompagnement aux plus défavorisés.