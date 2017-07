LE SAVIEZ-VOUS ? Le 21 août prochain, une éclipse de soleil traversera l'Amérique du Nord

Évènements rares et de courte durée, les éclipses totales de soleil se produisent lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil, obscurcissant ainsi ce dernier de manière totale ou partielle. Surnommée « The Great American Eclipse », l'éclipse solaire totale du 21 août prochain sera la première visible sur le sol américain au XXIè siècle.

Traversant les États-Unis d'ouest en est, l'ombre de la lune sur la planète Terre sera particulièrement visible dans les états de l'Oregon, de l'Idaho, du Wyoming, du Nebraska, du Kansas, du Missouri, de l'Illinois, du Kentucky, du Tennessee, de Géorgie et de Caroline du Nord et du Sud.

Alors que pour les habitants de Victoria, en Colombie-Britannique, l'éclipse sera quasi totale (89%), pour la population de Québec, le taux maximal d'obscurcissement du soleil tournera autour de 60%. Le meilleur moment pour observer le phénomène sera lors de son apogée, vers 14h38. L'éclipse devrait débuter environ une heure plus tôt et se terminer une heure plus tard.

Des lunettes adaptées sont recommandées pour l'observation du phénomène, dont les Beaucerons pourront jouir dans maintenant plus qu'une vingtaine de jours.