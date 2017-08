Les Journées Couleurs et Saveurs : 14 animations gourmandes dans la région !

Huit MRC et la Ville de Lévis participeront la sixième édition des journées Couleurs et saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches les 19 et 20 août prochains.

Il s'agit de la première année qu'elles collaboreront avec des acteurs du milieu pour présenter des événements. En tout, 14 activités sont prévues dans la région afin de promouvoir les produits du terroir. « Les journées Couleurs et saveurs sont devenues, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable de la région, autant pour les visiteurs que pour les locaux. Elles permettent la rencontre, les échanges et la collaboration régionale. De belles associations inter-MRC sont rendues possibles grâce à ce projet. Les gourmands, les curieux et ceux toujours à la recherche de nouvelles saveurs sont servis lors de ces journées », mentionne l'agent à la vie syndicale et à la commercialisation de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, Marc-Antoine Parent.

Cet événement a aussi pour but de sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'achat local dans l'économie du Québec. « Le consommateur est un maillon important dans l'accroissement des achats des produits régionaux », ajoute Destination Beauce, par voie de communiqué.

La liste complète des activités prévues les 19 et 20 août est disponible en cliquant ici.