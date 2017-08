Un derby d'attelage sous une pluie battante à Nashville en Beauce

Voir la galerie de photos

La pluie battante n’a pas empêché la tenue du derby d'attelage de chevaux au festival Nashville en Beauce de Saint-Prosper.

Quelques dizaines de spectateurs se sont regroupés dans la remorque aménagée à cet effet pour voir les compétiteurs démontrer l'adresse et la vitesse de leurs chevaux. Ceux-ci étaient divisés en quatre catégories, soit en simple intermédiaire et avancé, ainsi qu'en double intermédiaire et avancé.

Un derby d'attelage est une compétition qui se fait en équipe de deux. Les participants prennent place dans un petit char. L'un est assis à l'avant et tient les rênes du cheval et des chevaux selon la catégorie, tandis que l'autre se trouve à l'arrière. Lors des virages, il utilise son poids pour que le char tourne plus facile en se déplaçant à droite ou à gauche selon l'orientation de la courbe. Le but est de traverser les portes, délimitées par des cônes, sans faire tomber les balles, et ce, le plus rapidement possible.

La vidéo ci-dessus comporte un tour de piste complet d'un compétiteur de la classe simple avancé. Il avait réalisé le meilleur temps de la première ronde à ce moment.