La CNESST lance un message prévention au retour des vacances de la construction

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance une campagne de sensibilisation pour prévenir les chutes sur les chantiers de construction.

Du 7 au 25 août, des messages seront diffusés dans les stations de radio du Québec pour prévenir ces accidents, dont les conséquences peuvent être nombreuses : fractures, déchirures, entorses, foulures et même la mort.

La Commission a recensé 59 chutes en 2016 dans la Chaudière-Appalaches. Elle estime que ces accidents peuvent être évités en s’assurant que les travailleurs utilisent des équipements possédant un plancher stable, qu’ils soient ceinturés d’un garde-corps.

Elle donne en exemple les plateformes élévatrices. « En utilisant ce type d’appareil, le travailleur est protégé contre les chutes dès qu’il quitte le sol. De plus, il peut effectuer son travail efficacement dans une position plus confortable et moins contraignante que dans une échelle », explique la CNESST, par voie de communiqué.

Pour en savoir plus sur les chutes de hauteur et les accessoires à utiliser pour les prévenir, visitez le www.dangerconstruction.ca.