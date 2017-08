Le CISSS lance un projet pilote de formation de préposés aux bénéficiaires en CHSLD

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches lancera un projet-pilote de formation rémunérée de préposé aux bénéficiaires en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) dès l'automne 2017.

Cette initiative a pour but de combler les postes vacants dans les CHSLD de la région, plus particulièrement ceux de Nouvelle-Beauce, Bellechasse, Lévis, Lotbinière, Montmagny et L'Islet.

Cette nouvelle formation durera neuf semaines. Elle aborde principalement les soins requis par les personnes âgées en perte d'autonomie. « C'est à partir de la formation régulière offerte par les commissions scolaires de la région que le programme a été élaboré sur mesure, afin que les candidats acquièrent les compétences de base recherchées chez les préposés aux bénéficiaires oeuvrant dans les CHSLD », explique le CISSS par voie de communiqué.

De plus, du mentorat et un encadrement sont également prévus au cours de la première année de travail pour s'assurer du développement des compétences requises.

Le Centre spécifie que cette nouvelle formation « se concentre sur les compétences humaines et professionnelles spécialement recherchées chez les préposés aux bénéficiaires en CHSLD. » Autrement dit, elle ne s'adresse pas à ceux qui désirent travailler dans les hôpitaux. « Nous considérons que la formation régulière de préposé aux bénéficiaires demeure le meilleur atout pour le futur préposé désirant s'outiller pour tous les secteurs de soins », ajoute le CISSS.

En plus de permettre un recrutement plus rapide, ce nouveau programme permettra d'expérimenter plus tôt le côté pratique en étant jumelé à un préposé d'expérience.

Il est possible de s'inscrire à cette formation en ligne, via le site monemploiensante.ca.