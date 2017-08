Les Beaucerons pourront observer une éclipse partielle du Soleil à St-Georges

Le Club d’astronomie de Saint-Georges convie la population beauceronne à se rendreenir observer un phénomène astronomique rare, soit une éclipse solaire, lors du lundi 21 août prochain. L’observation sécuritaire de l'éclipse aura lieu dans le stationnement du IGA Familles Rodrigue et Groleau, situé au 911, 150e Rue.

Vous pourrez observer l’éclipse partielle du Soleil en direct, avec les astronomes amateurs du Club d’astronomie de Saint-Georges de Beauce qui sont équipés d’équipements sécuritaires pour observer l’éclipse.

Faites plaisir à vos yeux, observez le phénomène prudemment. Des lunettes d’observation gratuites seront distribuées sur place.

Prenez une pause en après-midi pour pouvoir observer l’éclipse.

À Saint-Georges, l’éclipse débutera à 13 h 27 min, heure avancée de l’Est, et atteindra son maximum à 14 h 41 min : 53,3% de la surface du Soleil sera alors cachée. Le phénomène se terminera à 15 h 51 min.

Pendant deux minutes et demie, le Soleil sera partiellement masqué. C’est pendant cette période que le ciel s’assombrit, à un point tel qu’il serait possible de voir des étoiles et des planètes en plein jour. La température diminue, le vent se lève et les animaux s’agitent.

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire ?

Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Le Soleil devient ainsi caché, totalement (éclipse totale) ou en partie (éclipse partielle), nous plongeant donc dans la noirceur en plein jour, pendant un court instant.

Une éclipse de Soleil, c’est avant tout un jeu d’ombre entre trois acteurs : le Soleil, la Lune et la Terre.

Conseils pour l'observation du Soleil

Il ne faut jamais regarder directement le Soleil, à moins de placer un filtre approprié entre ses yeux et le Soleil. L'intense luminosité de la surface du Soleil représente un grave danger pour les yeux.

Protégez-vous et mettez des lunettes à éclipses.

Non, des lunettes de soleil ne feront pas l'affaire. Il vous faudra des lunettes « à éclipses » parce que le Soleil demeurera très dangereux pendant cette période même si sa lumière sera moins puissante. Sans protection, vos yeux peuvent subir plusieurs séquelles.

N'observez jamais le Soleil sans protection spéciale.

Nous vous recommandons de vous procurer des lunettes d'observation du Soleil conçues expressément pour cet usage.

À partir des informations de Louis Asselin, professeur d’astrophysique et astronomie au Cégep Beauce-Appalaches et membre du Club d’astronomie de Saint-Georges.