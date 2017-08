Traverser le Canada à vélo afin d'amasser des fonds pour les enfants atteints du cancer

Le président du groupe Mundial, Mario Ferland, participera à la randonnée « À vélo contre le cancer chez les jeunes » qui traversera le Canada du 6 au 23 septembre.

« C’est une cause qui me tient très à cœur. Aussi, ça me permet de m’entraîner toute l’année en ayant un objectif. Mais, avant tout, je veux venir en aide à ces enfants malades. Dix-huit jours d’efforts par rapport à ce qu’ils vivent toute l’année, c’est très peu », affirme-t-il.

Il s’agira de sa quatrième participation à cet événement, organisé par l’organisme torontois « Coast to Coast Against Cancer Fundation », qui permet de recueillir des fonds pour la recherche contre le cancer. « La totalité de l’argent amassé est remis à des centres de recherche en oncologie ainsi qu’à des camps vacances pour les enfants atteints du cancer pour leur donné un répit, ainsi qu’à leur famille. Cent pour cent de l’argent vont à la cause. Nous payons nos frais d’inscription de 3 000 $ ainsi que les billets d’avion pour nous rendre à Vancouver et revenir d’Halifax », explique-t-il, précisant que la grande majorité des dons amassés par un cycliste sont redistribués dans sa province.

En cours de route, plusieurs arrêts auront lieu dans des hôpitaux pour rencontrer des enfants souffrant de cette maladie. « C’est toujours très émotif de les rencontrer. En ayant trois enfants en bonne santé, ça te fait réaliser la chance que tu as. Les enfants atteints du cancer qui ont un, deux ou trois ans n’ont pas choisi cela, c’est un mauvais numéro à la loterie qu’ils ont tiré malheureusement. C’est toujours très émotif », répète M. Ferland.

Il s’agit de la dixième édition de cette traversée qui recueille annuellement 1,5 M$ en moyenne. « Pour l’occasion, nous serons environ 35 participants répartis en deux équipes. La première parcourra en moyenne 165 km par jour tandis que la seconde en fera 220 », mentionne-t-il. Les membres de ces équipes parcourront donc près de 3 000 et 4 000 km respectivement.

Ainsi, pendant 18 jours, les cyclistes se lèveront à 5h30 du matin pour amorcer leur parcours de la journée. « Après avoir déjeuné, nous ferons une dédicace à un ou deux enfants malades avant de prendre la route. Nous arrêterons à des hôpitaux en cours de route. Le soir, nous mangerons un repas préparé par des bénévoles avant d’aller dormir dans une semi-remorque qui sera transformée en dortoir », détaille le président du groupe Mundial qui possède quelques entreprises en Beauce, dont Beauce Caoutchouc et UCB à La Guadeloupe ainsi que Métal Bernard et CDMB à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Pour plus d’informations ou pour encourager Mario Ferland en faisant un don, consultez sa page sur le site de la Fondation en cliquant ici.