Du spinning pendant 24 heures au profit du planchiste Éliot Grondin

Le 24h Spinning EG—RBC Banque royale a été mis sur pied afin d'amasser des fonds pour le planchiste de Sainte-Marie, Éliot Grondin, les 14 et 15 octobre prochain au Profil action santé de Sainte-Marie.

L'événement consiste à pédaler en équipe pendant 24 heures pour aider financièrement le jeune athlète, qui fait partie de l'équipe nationale de développement de snowboardcross. Un objectif d'au moins 15 000 $ a été fixé pour cette activité. « La prochaine saison d'Éliot devrait coûter environ 55 000 $. Il progresse à la vitesse de l'éclair dans son sport, année après année. Il se démarque parmi les grands malgré son jeune âge (16 ans). S'il veut continuer de s'illustrer, il doit ouvrir la machine et S'entraîner au même rythme que les autres athlètes qui performent sur le circuit nord-américain (NorAm) et qui obtiennent des laissez-passer pour les coupes du monde », explique la mère du Mariverain, Mélanie Turcotte.

Ainsi, le sportif participera à quelques camps d'entraînement avant de commencer la saison. « Il devra faire un camp en Amérique du Sud, pour lequel il part dans quelques jours jusqu'à la mi-septembre, et un autre en Autriche à la mi-novembre. Il prendra également part aux compétitions du circuit NorAm, à quelques coupes du monde sur invitation et aux Juniors mondiaux en Nouvelle-Zélande sur invitation », ajoute-t-elle.

« C'est une saison très importante dans ma carrière. J'aimerais beaucoup passer de l'équipe nationale de développement à l'équipe nationale B, ou mieux encore, à l'équipe nationale A. Une fois rendu au niveau de l'équipe nationale, le coup de pouce financier est plus important et me permettra de me consacrer davantage à mes performances sportives qu'à mon financement. Cette année, j'ai vraiment besoin de votre soutien », renchérit Éliot Grondin.

Sur les 55 000 $, 35 000 ont déjà été amassées grâce à des commanditaires, au support de Sport Canada et du ministère de l'Éducation des Loisirs et du Sport, ainsi qu'à quelques bourses, obtenues en raison de ses performances. « Il nous reste 20 000 $ à aller chercher par des activités de financement, dont la plus importante, celle que nous organisons à Sainte-Marie en octobre », précise Mme Turcotte.

Pour participer au 24h Spinning, il suffit de s'inscrire en communiquant par courriel à l'adresse info@eliotgrondin.com. Il en coûte 500 $ par équipe. « Une fois leur page d'équipe créée sur la plateforme de dons, les participants sont invités à encourager leurs amis, familles, collègues à les supporter financièrement à relever le défi. Le participant ayant accumulé le plus gros montant en dons recevra un prix », précise-t-on par voie de communiqué.

De plus, mentionnons que la double médaillée olympique en snowboardcross, Dominique Maltais, sera présente à l'événement. Le fondeur, Pierre Harvey, viendra également pédaler au cours de la journée.