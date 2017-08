Oeufs contaminés au Fipronil : aucune contamination au Canada selon la FPOQ

La Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) tient à rassurer les consommateurs qu'aucun œuf contaminé au Fipronil ne s'est retrouvé dans les épiceries du Québec et du Canada.

Rappelons que le Fipronil, pesticide en cause dans la contamination d'œufs en Europe et en Asie, n'est pas homologué par Santé Canada et il n'est pas distribué au pays non plus.

« Je tiens à me faire rassurant auprès des consommateurs. La crise qui sévit actuellement en Europe et en Asie avec des œufs contaminés ne touche pas le Québec, ni le Canada. Plus de 95 % des œufs se retrouvant sur le marché du Québec sont produits par des producteurs d'œufs canadiens. La balance est importée des États-Unis uniquement. De plus, tous les producteurs d'œufs du Canada appliquent rigoureusement un programme certifié qui assure la salubrité de notre produit. Les œufs que vous trouverez en épicerie sont donc sains, salubres et bons pour vous », a déclaré le président de la FPOQ, Paulin Bouchard.