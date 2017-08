Le pique-nique interculturel de l'ABNA de retour pour une 7e édition

Plus de 125 personnes sont attendues au pique-nique interculturel du comité de l'Accueil en Beauce des nouveaux arrivants (ABNA) qui en sera à une septième édition le 27 août au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

« Le pique-nique annuel de l'ABNA est une tradition qui répond parfaitement à nos objectifs, soit de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et de sensibiliser notre population à la réalité de l'immigration en favorisant les échanges interculturels », affirme la directrice générale du Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sartigan, Marie-Josée Bolduc, qui s'implique lors de l'événement via son programme Trait d'union voué à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes en Beauce-Sartigan.

Chaque participant est invité à emporter un plat à partager à compter de 11h. Tout le monde est convié à cette activité gratuite qui aura lieu à la terrasse couverte du parc.

Danielle Bolduc et Ruth Gagnon, du comité de l'ABNA, partagent d'ailleurs leur enthousiasme. « C'est un événement très attendu chaque année. Nous avons des participants qui sont là depuis le tout début. Cette activité offre la chance à ceux qui se connaissent de se revoir et aux nouveaux arrivants de créer des liens », mentionnent-elles.